Храм в селі Дубове збудований в 1933 році

Релігійна громада села Дубове Сторожинецького району проголосувала за вихід з-під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату і вступ до Православної церкви України. Таке рішення парафіяни підтримали одноголосно 122 голосами.

Про перехід в УПЦ МП до ПЦУ релігійної громади храму Святої Трійці в селі Дубове повідомив священник Роман Грищук. Голосування відбулося на загальних зборах в неділю, 12 січня.

На зібрані місцеві жителі винесли проєкт рішення для голосування. «Більшістю голосів парафіяльної громади на честь Святої Трійці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ в селі Дубове Сторожинецького району Чернівецької області у своїй підлеглості і канонічних і організаційних питаннях увійти до складу релігійного об’єднання Православної церкви України, а також змінити найменування на храм Пресвятої Трійці Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ, село Добове Чернівецького району», – йдеться в документах.

На зборах також були присутні священнослужителі від православної церкви України. Зокрема, священик Роман Грищук зазначив, що «ще одне село на Буковині вийшло з окупації! Вітаємо і радіємо з ними».

Додамо, що збережена дерев'яна церква в селі Дубове, збудована коштом місцевих мешканців у 1933 році, тоді ж освячена. Храм закрила влада СРСР у 1961 році, також був знищений інтер'єр. Церкву перетворили на колгоспний склад. Після дозволу на відновлення богослужінь, храм відремонтували і наново освятили в 1989 році.

У Чернівецькій області налічується 379 релігійних громад, які належать до УПЦ МП. Найбільше їх у Чернівецькому районі – 214 релігійних громад, Вижницькому – 49, Дністровському – 95. Водночас Православній церкві України підпорядковується 166 релігійних громад.

З 2019 року у 43 населених пунктах області відбулися збори громадян, які вирішили змінити канонічне підпорядкування з Української православної церкви московського патріархату на Православну церкву України. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 25 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 7.