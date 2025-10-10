Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі – обʼєкт культурної спадщини національного значення

Вранці 10 жовтня у Свято-Успенському кафедральному соборі у Володимирі, який за рішенням суду має звільнити релігійна громада УПЦ, працює виконавча служба. Під храмом зібрався натовп вірян, на місці присутня поліція.

За інформацією речниці поліції Волині Ольги Бузулук, почали виконувати рішення суду: релігійна громада УПЦ МП має передати культові будівлі Волинській обласній військовій адміністрації, звільнивши їх і підписавши акт приймання-передачі.

Орієнтовно о 05:30 під храмом почали збиратися віряни УПЦ МП. Поліцейські заблокували вулицю Соборну, що веде до Успенського собору. Близько 70 людей нині моляться та співають піснеспіви, порушень з їхнього боку немає, зазначають у поліції.

Додамо, що Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі – обʼєкт культурної спадщини національного значення, який є державною власністю. Майновий комплекс памʼятки охоплює Свято-Успенський собор 1156 року, будинок із дзвіницею 1494 року і мури з брамами 17 століття.

11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області та рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.

У листопаді 2024 року Господарський суд зобовʼязав УПЦ МП повернути Успенський собор у Володимирі у державну власність. Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення, але 8 липня 2025 року Верховний суд залишив без розгляду касаційну скаргу УПЦ МП і підтвердив усі попередні рішення про виселення та повернення собору державі.