На місці атаки в Одесі розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву

У ніч на понеділок, 12 січня, росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками, унаслідок чого є поранені та пошкодження. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, унаслідок ворожої атаки частина Пересипського району Одеси залишилась без електропостачання.

Також пошкоджено обʼєкт інфраструктури, двоє мешканців зазнали поранень.

«Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено», – ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки Росії на Одесу (Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака)

Сергій Лисак додав, що на місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.