Собор всіх святих землі Волинської належить до єпархії УПЦ МП у Луцьку

У ніч на середу, 9 липня, російські окупанти завдали найбільш масованої атаки по Луцьку та громаді. Втім під час повітряної тривоги до укриття Собору всіх святих землі Волинської, що належить УПЦ МП, не пустили людей із домашніми улюбленцями. Про це повідомила волинянка Ірина Хаслам на своїй сторінці у фейсбуці, а прессекретар Волинської єпархії Віктор Аніпко підтвердив цю інформацію ZAXID.NET.

За інформацією Ірини Хаслам, під час російського обстрілу перед собором стояли десятки людей з котами та собаками, але їм не дозволили зайти до укриття. Так, лучани залишилися з домашніми улюбленцями перечікувати небезпеку на сходах.

«Здавалося б, храм має бути тим місцем, де двері відчинені для всіх у час скрути. Але на вході нас зустрів охоронець із заборонним написом: “З тваринами не заходити”», – зазначила волинянка.

Прессекретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко розповів ZAXID.NET, що людей з тваринами дійсно не пускали до укриття храму, оскільки це забороняють церковні канони. За його словами, місцеві мешканці могли залишити тварин при вході й самостійно спуститися в укриття.

Водночас настоятель храму Володимир Яцишин назвав інформацію Ірини Хаслам фейком і зазначив, що люди хотіли зайти з тваринами в приміщення храму, що заборонено, проте перебувати у коридорі та укритті було дозволено.

У коментарі до допису волинянки один із місцевих жителів написав, що на початку повномасштабного вторгнення лучани вже скаржилися на дії представників храму, бо ті зачиняли укриття на замок. Протоієрей Віктор Аніпко пояснив ZAXID.NET, що тоді тривав ремонт підвального приміщення і не було створено необхідних умов для перебування людей.

«На той момент в укритті не було ні води, ні лавок – жодних умов для перебування місцевих жителів. Така ситуація тривала близько місяця, але ми провели водопостачання, встановили туалети і все стало нормально», – розповів Віктор Аніпко.

Додамо, що Собор всіх святих землі Волинської – православний храм, який будують уже майже 20 років на честь 1000-річчя Волинської єпархії УПЦ МП у Луцьку. Згідно з проєктом, храм розрахований на 3 тис. вірян. Розташований на проспекті Соборності, 39.