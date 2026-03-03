Від потерпілого вимагали 4 тис. доларів за нібито неналежний супровід у лікуванні

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винним раніше судимого мешканця міста Стрий, військовослужбовця Олега П., який разом із спільниками погрожував і вимагав повернути неіснуючий борг у чоловіка. Суд визнав керівника банди винним у вимаганні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді 8 років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, Олег П., виконуючи роль ватажка банди, разом із двома спільниками у липні 2023 року здійснили напад на потерпілого. Близько 19:00 чоловік на авто Renault Megane приїхав до свого будинку. Після чого троє нападників підбігли до його авто, побили та утримували силоміць на задньому сидінні автівки Toyota RAV4, яка належала одному із членів банди.

Того ж дня нападники вивезли потерпілого на вул. Пасічну у Львові. При цьому чоловіка продовжували бити та вимагати неіснуючий борг у розмірі 4 тис. доларів за нібито неналежний супровід у процесі їхнього лікування в «Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері». Коли автівка їхала в сторону вул. Вашингтона, чоловіку вдалося втікти.

Надалі на чоловіка продовжували тиснути та вимагали сплатити нібито борг через телефонні погрози. Через кілька днів у серпні 2023 року на паркінгу ТРЦ «Кінг-Крос Леополіс», що розташований у с. Сокільники на вул. Стрийській, 30, потерпілий все ж таки сплатив першу частину фіктивного боргу, передавши рекетирам 21 тис. грн. Під час передачі другої частини грошей у розмірі 56 тис. грн учасників банди затримали правоохоронці.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Олега П. винним у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ), незаконному позбавленні волі (ч. 3 ст. 146 ККУ), грабежі (ч. 4 ст. 186 ККУ) та призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.