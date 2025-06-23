Інцидент трапився у 2020 році на «Радіоринку» на вул. Богдана Хмельницького, 188

Личаківський районний суд міста Львова виніс вирок шістьом чоловікам, який називали себе «вуличною братвою» і вимагали гроші у працівників ринку. На цей вирок звернув увагу «Судовий репортер». Ватажок отримав 4 роки тюрми, а інші члени банди – по 3 роки умовно.

Як вказано в матералах справи, обвинуваченими у цій справі є Андрій Сало, Андрій Муранець, Роман Читайло, Михайло Рудка, Данило Антощак і Микола Антощак. У 2020 році на «Радіоринку» на вул. Богдана Хмельницького, 188 виник кофлікт. Один підприємець позичив в іншого 158 тис. доларів під відсотки. Однак гроші так і не повернули, а до позичальника почали приїздити незнайомці, які називали себе «вулична братва» і з погрозами говорили, що йому вже нічого не винні. Після звернення у поліцію розмови фігурантів почали прослуховувати.

Одного дня потерпілий повісив колодки на торгові павільйони свого опонента. Після цього братва зідзвонилася і домовилася приїхати на місце. Четверо її учасників тоді приїхали на місце, знову представилимь як «вулична братва». У чоловіка вимагали забути, що він позичив гроші. Старший із «братви» сказав, що вирве потерпілому кадик і плюнув тричі в обличчя. Того ж дня підприємця заштовхали в автомобіль і вивезли в ліс. Усі нападники мали в руках бити, а старший ще й пістолет і погрожував живцем закопати потерпілого. Чоловіка змусили не тільки відмовитися від претензій до боржника, а й платити щомісяця по 5 тисяч гривень за кожен свій павільйон.

Ватажок банди раніше неодноразово судимий. У 2008-2017 роках відбував 10,5 років позбавлення волі у Личаківській виправній колонії за умисне вбивство. У листі заступника начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань вказано, що засуджений вважав себе так званим «смотрящим» за установою, перебував у кримінальному статусі «бродяга» та дотримувався так званих «злодійських традицій і звичаїв». Він організовував збір так званого «общака», доставку заборонених предметів та наркотиків, мав широкі звʼязки у кримінальному світі.

Однак суд вирішив, що в цій частині немає достатніх та переконливих і від звинувачень в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу чоловіка, тому виправдав його.

Прикметно, що потерпілий під час судових дебатів заявив, що примирився з усіма обвинуваченими, а вони сплатили йому матеріальну і моральну шкоди. Він просив суд не позбавляти їх волі і призначити умовне покарання.

За вимагання і незаконне зберігання вогнепальної зброї ватажка групи засудили до 4 років позбавлення волі. Рік і девʼять місяців він уже відбув в умовах попереднього увʼязнення.

Інших пʼятеро обвинувачених за вимагання і викрадення людини отримали по 5 років позбавлення волі, однак суд замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.