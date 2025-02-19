Чоловіка затрмали 12 лютого у Львові під час отримання 150 тис. грн

Поліція викрила 45-річного мешканця Стрийського району, який погрожував і вимагав повернути фіктивний борг у 28-річної мешканки Стрия.

Як повідомили у поліції, чоловік вимагав у знайомої сплатити неіснуючий борг у сумі 200 тис. грн. При цьому, він застосовував фізичне насильство та переслідував її. Через тиск жінка сплатила йому 50 тис. грн, однак чоловік продовжував тиснути на неї та вимагати сплатити решту нібито боргу.

12 лютого чоловіка затримали оперативники управління стратегічних розслідувань і СБУ під час передачі решти 150 тис. грн. Судячи з опублікованих фото, затримання відбулося на просп. Чорновола у Львові, поблизу супермаркету «Арсен».

Слідчі повідомили йому про підозру у вимаганні за ч. 4 ст. 189 ККУ. За вчинене йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. За рішенням суд на час слідства він перебуватиме в СІЗО.