Володимир Зеленський заявив, що партія Віктора Орбана програє на парламентських виборах

Володимир Зеленський висловив сподівання на покращення відносин з Угорщиною після виборів. На думку президента України, партія чинного премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнає поразки на парламентських виборах. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю для італійської щоденної газети Corriere Della Serra.

Володимира Зеленського запитали, як Європі протидіяти проросійським політичним силам всередині ЄС, зокрема, Віктору Орбану. Своєю чергою президент України зазначив, що Віктор Орбан «не має великої цінності» й «стає важливим, коли важливі політичні сили надають йому сили».

Також Володимир Зеленський висловив думку, що Угорщина – важлива країна, але не має «військової ваги». Крім того, президент України повідомив, що не розмовляє з угорським премʼєром, бо той не хоче цього. Водночас Зеленський повідомив, що підтримує спілкування зі словацьким премʼєром Робертом Фіцо. На думку президента, нормалізація відносин між Україною та Угорщиною можлива після поразки партії Орбана на прийдешніх парламентських виробах.

«Я вірю, що Орбан програє на виборах, і тоді ми зможемо відновити нормальні відносини з Угорщиною, також тому, що угорський народ не є проросійським, і я багато разів говорив, що ми не можемо купувати енергію в Росії», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрім цього, Володимир Зеленський наголосив, що Росія неодноразово атакувала нафтопровід «Дружба», але Віктор Орбан не критикував дії російської армії.

«Росіяни неодноразово обстрілювали “Дружбу“, а потім атакували на наших техніків, які її ремонтували. Чому Орбан не звинуватив росіян в обстрілах? Я пояснив це Фіцо: нафтопровід зруйнований, щоб його відновити, потрібне перемир’я, і це потрібно чітко сказати Путіну», – наголосив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Financial Times зазначає, що вперше за понад 15 років очолювана Віктором Орбаном проросійська партія «Фідес» може зазнати поразки. Соціологічні опитування свідчать, що більшість виборців може підтримати опозиційну партію «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Нагадаємо, 12 лютого лідер «Тиси» Петер Мадяр заявив про шантаж інтимним відео з його участю. На думку політика, таким чином Віктор Орбан намагається усунути політичного конкурента.