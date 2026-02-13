Петер Мадяр подав заяву до правоохоронних органів через шантаж

Лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що його намагаються шантажувати інтимним компроматом з використання прихованої зйомки. Про це він заявив у своєму відео, опублікованому 12 лютого.

44-річний політик розповів, що його намагаються шантажувати інтимним записом за участі жінки. Відеопояснення Мадяр опублікував після того, як місцеві ЗМІ звернули увагу на вебсайт radnaimark.hu, який натякав на участь депутата в інтимному відео. До слова, назва сайту – це імʼя віцепрезидента партії «Тиса» Марка Раднаї.

Зображення кімнати, яким намагаються шантажувати Мадяра

В організації інформаційної атаки Петер Мадяр звинуватив свого конкурента на виборах та чинного премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Настав час розставити всі крапки над “і”. Я не дам Віктору Орбану та його родині можливості тижнями відвертати увагу від реальності за допомогою містифікації», – заявив Мадяр.

За словами політика, у серпні 2024 року його партія організувала вечірку для прихильників, після якої його колишня дівчина Евелін Фогель запросила його на іншу домашню вечірку. Мадяр стверджує, що на той момент вони вже не зустрічалися через шантаж з її боку, але він пішов, «піддавшись спокусі».

Петер Мадяр розповів, що вони прийшли до квартири, де були інші люди, на столі перед якими були алкогольні напої та речовина, схожа на наркотики. Сам Мадяр наголосив, що ніколи не вживав наркотичних речовин.

Потім, за словами політика, вони з Фогель мали секс за згодою у кімнаті, фото з якої опублікували на вебсайті radnaimark.hu. Мадяр заявив, що з поведінки Фогель та подальшого шантажу йому стало очевидно, що він потрапив у «російський тип компромату».

Політик заявив, що його совість чиста, оскільки жодних протиправних дій він не вчиняв. Водночас він сказав, що не знає, чи змінювали відеозаписи з квартири.

Згодом угорський сайт Telex процитував Евелін Фогель, яка заявила, що не ставила камеру в кімнату, де була з Мадяром. Жінка повідомила, що готова вжити правових заходів разом із політиком, заявивши, що обидвоє стали жертвами обставин. Водночас вона сказала, що не запрошувала Мадяра до квартири – за її словами, це зробив її знайомий.

Петер Мадяр повідомив, що у 2024 році подав скаргу на Фогель щодо шантажу, проте слідчі досі не допитали її як підозрювану.

«Який цікавий збіг обставин, що юридичний контроль за кримінальним провадженням, розпочатим через шантаж, здійснює та сама прокуратура, яка дозволила представнику ЄП Фідес втекти від кримінальної юстиції, попри те, що зламав жінці носа та напав на двох», – написав Мадяр у фейсбуці.

13 лютого Мадяр повідомив, що подав заяву щодо самовільного збору секретної інформації та даних для усунення політичного опонента.

Зазначимо, у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Серед ключових конкурентів – головуюча партія «Фідес» Віктора Орбана та опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. У більшості соціологічних опитувань опозиційна партія випереджає партію «Фідес».