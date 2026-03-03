Посадовець задекларував 459 тис. грн зарплати в ТЦК та 213 тис. грн пенсії

Керівник Хустського районного центру комплектування та соцпідтримки Сергій Вихристюк оприлюднив декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 26 лютого.

Посадовець задекларував 459 тис. грн зарплати в ТЦК та 213 тис. грн пенсії. Ще 220 тис. грн Сергій Вихристюк заробив у ТОВ «Оккодрайв», яке займається роздрібною торгівлею пальним.

У декларації за 2025 рік начальник Хустського РТЦК вказав, що не має нерухомості, в якій проживає чи зареєстрований. Водночас за рік до цього він декларував квартиру у Виноградові, якою спільно володів разом з дружиною, донькою та сином.

Також Сергій Вихристюк не тримає грошей на банківських рахунках. Готівкою у нього 22 тис. доларів і 10 тис. євро. Сину посадовця належить Škoda Octavia 2010 року випуску.

Нагадаємо, 20 лютого начальника Хустського РТЦК Сергія Вихристюка затримали за підозрою у хабарництві. За версією слідства, посадовець безпідставно вносив у систему «Оберіг» дані про зняття з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків. 2 березня стало відомо, що Сергій Вихристюк вийшов з-під варти під заставу у 266 тис. грн.