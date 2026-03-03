Чоловіку повідомили про підозру в розкраданні військового майна

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру взводу Повітряних сил ЗСУ на Київщині, який продавав техніку, призначену для захисту від російських повітряних атак. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 3 березня.

За даними правоохоронців, командир взводу однієї військових частин Повітряних сил ЗСУ на Київщині розкрадав військове майно. Його використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору в регіоні.

«Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого – стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Військовому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ (заволодіння військовим майном зі зловживанням службовим становищем під час воєнного стану). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні правоохоронці викрили схему постачання неякісних мін для ЗСУ. Вартість збитків – майже 3 млрд грн. Підозри у розкраданні грошей отримали 10 людей.