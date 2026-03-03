На Київщині командир взводу Повітряних сил продав техніку, призначену для захисту неба
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
До теми
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру взводу Повітряних сил ЗСУ на Київщині, який продавав техніку, призначену для захисту від російських повітряних атак. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 3 березня.
За даними правоохоронців, командир взводу однієї військових частин Повітряних сил ЗСУ на Київщині розкрадав військове майно. Його використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору в регіоні.
«Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого – стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога», – повідомили у пресслужбі ДБР.
Військовому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ (заволодіння військовим майном зі зловживанням службовим становищем під час воєнного стану). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у січні правоохоронці викрили схему постачання неякісних мін для ЗСУ. Вартість збитків – майже 3 млрд грн. Підозри у розкраданні грошей отримали 10 людей.