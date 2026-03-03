Будівля посольства зазнала незначних ушкоджень

У ніч на 3 березня ударні дрони атакували посольство США у місті Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Про це повідомили у пресслужбі дипломатичної місії США на своїй сторінці в X.

За даними американських дипломатів, будівлю посольства атакували два ударні дрони. За даними міністерства оборони Саудівської Аравії, в результаті атаки виникла невелика пожежа, а будівля дипустанови зазнала незначних пошкоджень.

«Ми рекомендуємо громадянам США в Королівстві негайно залишатися в укритті та уникати посольства до подальшого повідомлення через напад на об'єкт. Місія США в Саудівській Аравії продовжує стежити за ситуацією в регіоні», – повідомили у пресслужбі американського посольства.

За даними телеканалу Fox News, у момент атаки посольство США було порожнім. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Після атаки на посольство Трамп в етері телеканалу NewsNation заявив, що відповідь на цю атаку «незабаром стане відома».

У пресслужбі посольства закликали своїх громадян залишатися в укриттях, якщо вони перебувають у Джидді, Ер-Ріяді та Дахрані. Крім того, американців закликали «переглянути будь-які плани подорожей».

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. У результаті масованих авіаударів по Ірану загинули десятки топпосадовців країни, зокрема верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал Абдулрахім Мусаві та міністр оборони генерал Азіз Насірзаде.

У відповідь на авіаатаки Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Іранські дрони також атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі. Також іранські дрони атакували нафтову інфраструктуру – у Саудівській Аравії через атаку безпілотників зупинився один з найбільших НПЗ.