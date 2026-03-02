Стаціонарне навчання є одним зі способів уникнення мобілізації

У 2025 році Державна служба якості освіти провела 49 перевірок закладів вищої та фахової передвищої освіти. Найбільше уваги приділяли перевірці навчання чоловіків віком від 25 років. За наслідками моніторингу, з вишів та коледжів відрахували 34884 студентів. Про це повідомив очільник Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час публічного звіту, пише Еduсаtіоn.ua.

За результатами перевірок у 46 закладах освіти з’ясувалося, що на денній формі навчання із 80080 студентів там 27564 чоловіків призовного віку. Тобто фактично кожен третій студент денної форми – чоловік, який підлягає військовому обліку.

Порушення фіксували як під час вступної кампанії, так і вже під час навчання. У 2480 студентів-чоловіків виявили невпорядковані військово-облікові документи. Організатори перевірок склали 23 протоколи про адміністративні правопорушення освітніми закладами, щодо двох подали документи для анулювання ліцензії.

Раніше Державна служба якості освіти вже виявляла схеми, за допомогою яких чоловіки віком понад 25 років вступали, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Про основні схеми ZAXID.NET писав тут.