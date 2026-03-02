Три кольори нового iPhone 17e

У понеділок, 2 березня, компанія Apple презентувала нову модель своєї бюджетної лінійки смартфонів – iPhone 17e. Смартфон представлений у чорному, білому та новому ніжно-рожевому кольорах. Про це повідомили на сайті компанії.

Нова версія смартфона візуально повторює свого «бюджетного» попередника – iPhone 16e. Однак iPhone 17e отримав більш сучасне оснащення і нові функції.

Так, iPhone 17e, як і дорожчий iPhone 17, оснащений поліпшеним захистом від подряпин Ceramic Shield 2 та чипом A19 останнього покоління. У смартфона – стандартний порт USB‑C.

Однією з головних змін стало додавання MagSafe та підтримки стандарту Qi2 із бездротовою зарядкою до 15 Вт. Також ця модель має оновлений модем C1X для швидшого звʼязку.

iPhone 17e отримав 48-мегапіксельну основну камеру з двократним оптичним зумом і фронтальну – 12 Мп. Обсяг його внутрішньої пам’яті збільшили удвічі порівняно з iPhone 16e – до 256 Гб у версії з мінімальними характеристиками.

Ціна на новий «бюджетний» iPhone 17e стартує від 599 доларів (25,8 тис. грн за курсом НБУ) на противагу 799 доларів (34,4 тис. грн) за iPhone 17. Новинка з’явиться у продажі вже 11 березня.