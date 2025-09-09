iPhone 17 буде доступний у лавандовому, блакитному, чорному, білому та салатовому кольорах

Американська компанія Apple на традиційній вересневій презентації показала нову лінійку смартфонів iPhone 17. А також презентувала нові моделі Apple Watch і AirPods.

До лінійки нового покоління смартфонів увійшли моделі iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Базова модель iPhone 17 отримала збільшений 6,3-дюймовий дисплей із технологією ProMotion та підвищеною яскравістю. Корпус виконаний з алюмінію і скла, товщина – 7,8 мм. Усередині встановлено процесор A19, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом від 128 ГБ до 1 ТБ. Смартфон оснащений адаптивним дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц та режимом Always-On, який може знижувати частоту до 1 Гц, зберігаючи активність віджетів та подій на екрані блокування. ProMotion та A19 дозволяють відтворювати відео на iPhone 17 до 8 год. довше порівняно з iPhone 16.

iPhone 17 має дві камери: 12-мегапіксельний телеоб'єктив з двократним збільшенням оптичної якості з власним каналом обробки зображень та 48-мегапіксельна надширококутна камера з фокусною відстанню 26 мм. Фронтальна камера має набагато більший сенсор, ніж попередня модель. Її прямокутна форма дозволяє робити селфі в будь-якій орієнтації без необхідності фізично повертати телефон.

Смартфон буде доступний у п’яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий і салатовий. Ціна стартує від 799 доларів.

Базова модель iPhone 17

iPhone Air став найтоншим смартфоном в історії Apple з товщиною корпусу 5,55 мм. Він оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм з технологіями ProMotion та Always-On Display. Корпус виконаний з титану, новий Ceramic Shield з нанокристалами забезпечуватиме триразовий захист від подряпин. Смартфон оснащений модемом C1X, який удвічі швидший за попередній і споживає на 30% менше енергії. iPhone Air працює тільки з eSIM.

Смартфон має лише одну основну 48-мегапіксельну камеру на задній панелі та 24-мегапіксельну фронтальну камеру з поліпшеною стабілізацією відео і подвійною зйомкою. Користувачі зможуть знімати з чотирма фокусними відстанями і використовувати технології стабілізації з режиму Action на задній камері.

iPhone Air доступний у світло-блакитному, світло-золотому, чорному та сріблястому кольорах. Ціна – від 999 дол.

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримали новий корпус з алюмінію з технологією Ceramic Shield, яка захищає і передню, і задню панелі. За словами компанії, заднє скло Ceramic Shield у чотири рази стійкіше до тріщин у порівнянні з попередніми моделями.

iPhone 17 Pro отримав три 48-мегапіксельні камери Fusion на задній панелі та фронтальну 18-мегапіксельну камеру з технологією Center Stage. Модель підтримує 1x, 2x, 4x і 8x телеоб'єктив, а цифровий зум сягає 40x для фото. Для відео доступна підтримка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а також нові функції професійного знімання.

Крім цього, iPhone 17 Pro Max отримав рекордний час автономної роботи – до 39 год. відтворення відео.

iPhone 17 Pro і Pro Max доступні в трьох кольорах: сріблястому, глибокому синьому і космічному помаранчевому. Їхня вартість становить від 1 099 дол та від 1 199 дол відповідно. Продажі стартують 19 вересня.

iPhone 17 Pro

Нові AirPods Pro 3

Також компанія презентувала нове покоління бездротових навушників AirPods Pro 3. У комплект входять одразу п'ять пар силіконових амбушур для різного розміру вух. Навушники мають в чотири рази краще шумозаглушення, ніж в AirPods Pro та можуть автономно працювати до 8 год. Вони вміють відстежувати до 15 спортивних режимів і керувати ними можна безпосередньо через гарнітуру. Вперше компанія реалізувала захист від поту і води. Також заявлена функція перекладу в режимі реального часу.

Ціна навушників – 249 дол.

На презентації розповіли й про нові Apple Watch

Apple Watch Series 11 стали першим годинником із процесором S11 SiP, що відкриває можливості для роботи нових функцій штучного інтелекту в watchOS 26. У годиннику з'явилася функція вимірювання тиску, він може також відстежувати фази сну, розраховувати ідеальний час засинання і пробудження. Завдяки покращеній батареї він зможе працювати до 24 год замість 18. Вартість – від 400 дол.

Apple Watch Ultra 3 отримали збільшений дисплей, ставши найбільшим серед усіх моделей Apple Watch. Годинник отримав поліпшення технології Always-On Display, у ньому оновлення екрана відбувається щосекунди завдяки LTPO3. Для Ultra 3 використали новий чип S11 SiP. Він став першим смартгодинником компанії з підтримкою 5G. Крім того, годинник отримав можливість супутникового зв'язку, що дає змогу надсилати екстрені повідомлення в умовах відсутності стільникового сигналу. Однією з очікуваних функцій стала можливість виявлення високого кров'яного тиску. Коштуватиме він від 700 дол.

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 вийшли у двох варіантах – з дисплеями 1,6 і 1,8 дюйма. Компанія заявила про перехід на новий чип S11 SiP, такий самий, як у Apple Watch Series 11 і Ultra 3. Це дало змогу збільшити продуктивність і додати нові функці, зокрема, підтримку жесту подвійного торкання та локальну обробку запитів Siri. Також SE 3 отримав оновлений оптичний датчик третього покоління, поліпшену батарею, швидшу зарядку і підвищений захист від води. Вартість – від 250 дол.