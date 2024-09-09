Нові моделі iPhone 16 доступні в синьому, зеленому, рожевому, білому та чорному кольорах

У понеділок, 9 вересня, технологічний гігант Apple презентував нову лінійку телефонів – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Як і очікувалося, iPhone 16 (діагональ екрану 6,1″) і iPhone 16 Plus (6,7″) отримали новий процесор Apple A18, на 30% швидший, ніж той, що був в iPhone 15. Пам'ять нових iPhone також була посилена. Порівняно з минулорічними моделями новий iPhone отримав збільшення доступної оперативної пам'яті до 8 ГБ, замість початкових 6 ГБ. За даними Apple, графічний процесор працює на 40% швидше, ніж в iPhone 15.

Помітною відмінністю є також зменшений острівець камери. Це пов'язано з функцією запису об'ємного відео, сумісної з шоломом Apple Vision Pro.

У камерах більш дешевих смартфонів із серії iPhone 16 з’являється більше помітних неозброєним оком змін. Тут Apple вирішила змінити дизайн камери та повернутися до ідеї, яку ми пам’ятаємо з часів моделей X і Xs кількарічної давнини. Два об'єктиви (ширококутний і надширококутний) розміщені один над одним. Це дозволить записувати просторове відео для окулярів Vision Pro, які раніше також були зарезервовані лише для моделей Pro. Основна камера працює з 48-мегапіксельним сенсором, а надширококутна об’єднана з 12-мегапіксельним.

Вже не така новинка, а скоріше розширене повернення з минулого року – кнопка Action Button, яка раніше була присутня в iPhone 15 Pro. Цього разу кнопка з'явилася і на «дешевших» версіях iPhone, замінивши собою перемикач вимкнення звуку. Однак це не остання кнопка, яку додали в цей гаджет.

Цього разу на правій стороні iPhone 16 розмістили кнопку «Камера», яка миттєво відкриває додаток. У відкритому додатку вона також буде використовуватися для збільшення і зменшення об'єкта, що фотографується.

Цього разу на правій стороні iPhone 16 розмістили кнопку «Камера», яка миттєво відкриває додаток

Нові моделі iPhone 16 доступні в синьому, зеленому, рожевому, білому та чорному кольорах.

Було зрозуміло, що Apple зробить акцент на Apple Intelligence на цій конференції, навіть якщо вона не буде доступна в Європейському Союзі. Користувачі також можуть використовувати хмарне сховище Private Cloud Compute для складніших завдань. Компанія також наголошує, що кожен запит не зберігається на серверах і залишається для нас приватним.

Apple Intelligence може виправляти наші електронні листи для заяв, готувати їхні резюме у вхідних, генерувати зображення, а також допомагати шукати старі фотографії в галереї. Однак найважливішою розробкою тут є розвиток Siri.

Вартість iPhone 16 у США становить 799 доларів, а модель iPhone 16 Plus – 899 доларів.

iPhone 16 Pro: характеристики, фото, ціни

iPhone 16 Pro та Phone 16 Pro Max — два із чотирьох смартфонів, які дебютували під час Apple Event 9 вересня 2024 року. Апаратне забезпечення має деякі значні покращення в порівнянні зі своїм попередником, iPhone 15 Pro Max. Однією з найбільш помітних змін є більша панель Super Retina XDR розміром 6,3 дюйма для версії Pro та 6,9 дюйма для Pro Max. Користувачі не повинні турбуватися про його якість. OLED-екран має частоту оновлення до 120 Гц і високу роздільну здатність.

Камера моделей iPhone 16 Pro спроектована аналогічно попереднім флагманам Apple. Проте є різні покращення порівняно з торішніми камерами. Однією з найважливіших новинок є реалізація 48-мегапіксельного сенсора, що працює з надширококутним об'єктивом. Подібний датчик раніше з'явився в ширококутній камері.

Також варто відзначити тетрапризмовий телеоб'єктив (все ще працює з 12-мегапіксельним сенсором), який цього разу з'явився в обох моделях, а не тільки в дорожчому Pro Max. Це означає, що власники меншого iPhone 16 Pro також можуть скористатися 5-кратним зумом, який минулого року був зарезервований лише для більшого Max. Також варто згадати можливість записувати відео у форматі 4K UHD зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

За продуктивність обладнання відповідає новітня система A18 Pro. Процесор нового покоління забезпечує вищу продуктивність і краще управління енергією. За словами виробника, це найшвидший процесор серед смартфонів. iPhone 16 Pro Max підтримує Wi-Fi 7 і 5G.

Щодо камери, то виробник стверджує, що основна камера з роздільною здатністю 48 Мп повинна бути ще кращою, ніж на відмінному iPhone 15 Pro Max. Ємний акумулятор, новітня iOS 18 і водонепроникність за стандартом IP68 завершують комплектацію флагмана лінійки Apple.

У США iPhone 16 Pro Max із діагоналлю екрана 6,3 дюйма коштує 999 доларів, а із діагоналлю 6,9 дюйма – 1199 доларів.