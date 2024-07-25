Контрабанда їхала через міжнародний пункт пропуску Ягодин, що на кордоні з Польщею

НАБУ і САП повідомили про підозру двом посадовцям Волинської митниці, які сприяли ввезенню контрабандної техніки Apple на 53 млн грн. Про це йдеться у повідомленні НАБУ за 25 липня.

За даними слідства, впродовж жовтня-грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску Ягодин, що на кордоні з Польщею, комп’ютерної техніки Apple без сплати митних платежів. Імпортовану продукцію, зокрема, маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.

Всього задокументовано вісім епізодів, коли працівники митниці умисно не помічали незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Дії осіб кваліфіковані за ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України. Слідство триває, НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників злочину.