Одна з найдавніших монет датована 1748 роком, а загалом у чоловіка вилучили 27 монет

Ввечері у суботу, 20 липня, на українсько-польському кордоні прикордонники виявили контрабанду старовинних монет у водія буса. Одна з найдавніших монет датована 1748 роком, а загалом у чоловіка вилучили 27 монет. Наразі їх скерували на експертизу.

Як вказано у повідомленні прикордонників, ввечері 20 липня у пункті пропуску Краківець прикордонники Львівського загону виявили 27 старовинних монет. Антикваріат у сумці з дитячим одягом перевозив 40-річний українець, який займається регулярними транспортними перевезеннями.

За словами водія, він не знав про те, що серед багажу є предмети, які можуть становити культурну чи історичну цінність. Водій стверджує, що мав доставити в Чехію сумку, яку отримав у Черкасах, і йому повідомили, що там є лише дитячі речі.

Одна з найдавніших монет датована 1748 роком, а в деяких інших через їх давність та стан не можливо без експертизи визначити роки карбування. Наразі представники митниці вилучили монети та направили на експертизу.