Галицький районний суд Львова визнав громадянина Польщі Томаша Станкевича винним у порушенні митного кодексу – водій перевозив 23 кг необробленого бурштину у конструктивних порожнинах авто. Контрабанду виявили на польській стороні кордону. Суд призначив порушнику 877 тис. грн штрафу – 50% від вартості контрабандного бурштину.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Томаш Станкевич 14 жовтня 2023 року їхав з України до Польщі за кермом автомобіля Citroën C4 Picasso, кордон він перетинав у пункті пропуску «Грушів-Будомєж». Поляк їхав смугою «зелений коридор».

На польській стороні кордону митники виявили приховані у конструктивних порожнинах авто пакети із необробленим бурштином, загальною вагою 23,045 кг, вартість яких становить 1,7 млн грн. Контрабандний бурштин виявили за допомогою рентгенівської установки. Водій Томаш Станкевич не визнав вину у порушенні митного кодексу та відмовився від дачі пояснень. Таку інформацію отримали українські митники у відповідь на запит.

Львівська митниця скеровувала листи на адресу Томаша Станкевича, щоб отримати пояснення та щодо його участі у складенні протоколу про порушення митних правил. Однак він не з’явився до Львівської митниці.

Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі докази та визнав громадянина Польщі винним у порушенні митних правил, призначивши йому 877 тис. грн штрафу, що становить 50% вартості товарів, які він намагався незаконно перемістити. Оскільки бурштин виявили та вилучили польські митники, підстав для конфіскації суд не вбачав. Постанову ще можна оскаржити.