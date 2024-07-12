Техніку конфіскували більше року тому в пункті пропуску Угринів на Львівщині

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), 8 липня продало з аукціону вилучену торік на пункті пропуску «Угринів» техніку.

Ідеться про контрабандне ввезення в Україну техніки Apple та іншої на суму 1,5 млн доларів (понад 66 млн грн), якому сприяли двоє львівських митників. У результаті двох посадовців митного поста звільнили з роботи, щодо третьої відкрили дисциплінарне провадження. А в листопаді 2023 року суд закрив справу про контрабанду проти водія Павла Костишина і постановив повернути йому вилучену техніку. Утім на той час майно все ще було заарештоване через провадження щодо митників.

Вищий антикорупційний суд у жовтні 2023 року ухвалив рішення про передачу вилученої техніки АРМА для подальшої реалізації за статтею про зловживання службовою владою.

Аукціон оголосили 1 липня 2024 року. На торги виставили одним лотом 229 ноутбуків Apple різної комплектації. Стартова ціна лоту – 8,52 млн грн. У торгах був один учасник – ТОВ «Сінглтон», який і викупив техніку за 8,6 млн грн. Варто додати, що роздрібна ціна на деякі одиниці, що входять до складу лоту, сягає 1,5-2 тис. доларів США.

ТОВ «Сінглтон», за даними сервісу YouControl, зареєстроване місяць тому у Києві і займається посередництвом в торгівлі. Його керівником і засновником є 24-річний Владислав Кожушко із Дніпра.

Він також зазначений головним бухгалтером фірми «Туканс» і фігурує у справі про ухилення від сплати митних платежів на Кіровоградський митниці. У справі ідеться про підробку документів для отримання сертифікату, що дає пільги на сплату митних платежів під час вивезення сільськогосподарської продукції.

Зараз директором компанії «Туканс» зазначений Геннадій Хуцішвілі, а її засновницями є фірми з офшорної зони. Геннадій Хуцішвілі причетний до низки компаній, що брали участь у схемах з ухилення від сплати податків, в організації якої підозрювали ексміністра економіки Олексія Любченка.