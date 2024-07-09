Контрабанду заховали в запасному колесі рейсового автобуса Львів-Мюнхен

На кордоні з Україною польські митники виявили контрабандні сигарети у рейсовому автобусі, який курсував зі Львова до Мюнхена. 22 тис. сигарет заховали у запасному колесі автобуса. Про це повідомила Палата податкової адміністрації в Жешуві 9 липня.

Як вказано у повідомленні, співробітники митно-податкової служби в Медиці попередили контрабанду майже 22 тис. сигарет без польських акцизних марок. Контрабанду заховали в запасному колесі рейсового автобуса Львів-Мюнхен.

За даними Палати податкової адміністрації в Жешуві, контрабандні сигарети виявили під час перевірки автобуса за допомогою рентгенівського сканера. Водій автобуса є громадянином України та зізнався в контрабанді. Щодо нього відкрили кримінальне провадження, незаконний товар вилучено. Контрабандисту загрожує штраф у розмірі 25 тис. злотих.