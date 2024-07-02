Закарпатець взяв від ухилянтів 30 тис. доларів та помістив в обладнану нішу мікроавтобуса

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла, який намагався вивезти за кордон 39 ящиків сигарет та двох ухилянтів. Закарпатцеві загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 липня, закарпатець обладнав свій Mercedes-Benz Sprinter нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тис. пачок сигарет. Далі підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, взяв від них 30 тис. доларів та помістив в обладнану нішу.

«О пів на другу ночі авто закарпатця зупинив наряд відділу «Хижа» на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного мешканця Черкас та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. Прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору», – інформують у ДПСУ.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та незаконне переправлення осіб через державний кордон України закарпатцеві загрожує до 9 років ув’язнення.