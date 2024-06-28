Підозрювану затримали під час спроби переправити за кордон мешканців Закарпаття, Львівщини та Дніпропетровщини

На Берегівщині правоохоронці затримали закарпатку, яка намагалася переправити через кордон групу військовозобовʼязаних чоловіків. 34-річну жінку арештували, їй загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 червня, 34-річна мешканка села Грушово самостійно транспортувала ухилянтів до кордону, звідки вони в обхід офіційних пунктів пропуску намагалися потрапити в Угорщину. Підозрювану затримали під час спроби переправити за кордон 5 чоловіків з Закарпаття, Львівщини та Дніпропетровщини.

«За такі послуги клієнти сплатили від 7 до 12 тисяч доларів з особи. З місця події поліцейські вилучили авто зловмисниці марки Skoda Kodiaq та інші речові докази, що вказують на причетність жінки до протиправної діяльності», – інформують правоохоронці.

Закарпатку помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, жінці загрожує до 7 років ув’язнення.