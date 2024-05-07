Святослав Літинський через суд зобов'язав Apple надати відповіді на звернення

Печерський райсуд Києва задовольнив позов львівського активіста та волонтера Святослава Літинського, який вимагав у компанії Apple пояснень, чому вона через компанію ASBIS, співвласниками якої є білоруси, ввозить свою продукцію в Україну. Крім цього, активіст зазначив, що ASBIS досі працює в Росії в обхід санкцій. Святослав Літинський 7 травня розповів, що 26 травня 2023 року звернувся за поясненнями до українського представництва Apple, але не отримав реакції.

Згідно з рішенням суду, компанія Apple повинна надати Святославу Літинському відповіді щодо своєї співпраці з ASBIS. Також українське представництво Apple повинне сплати понад 7 тис. грн за судові витрати. Рішення суду можна оскаржити у Київському апеляційному суді.

«Було давно відомо, що співвласниками ASBIS є білоруси, і я хотів в Apple запитати, чи вони й далі з ними співпрацюють. Наскільки мені відомо, то так, продовжують. Це фактично їхні офіційні партнери. Я двічі звертався до Apple, але вони мені не відповіли, тому я вирішив це оскаржити в суді. Рішення суду набуває чинності, і якщо вони не відповідають, то я звертаюсь до виконавця. Тоді є ймовірність, що компанія матиме заблоковані рахунки», – розповів Святослав Літинський у коментарі ZAXID.NET.

Він додав, що наразі неможливо зобов'язати Apple розірвати співпрацю з представниками Білорусі. Однак публічні висвітлення та осуд мають вплив на такі великі компанії.