Солонківська ОТГ веде діяльність непрозоро та ігнорує інформаційні запити

Львівський активіст і волонтер Святослав Літинський зобов’язав через суд Солонківську сільську раду дати відповідь на інформаційний запит та прозвітувати про допомогу армії. 18 березня він повідомив, що суд прийняв позитивне рішення у цій справі.

Святослав Літинський звернувся до Солонківської сільської ради 1 грудня 2023 року з інформаційним запитом, в якому просив повідомити, скільки та якої допомоги громада надала військовим. Зазначимо, що Солонківська ОТГ очолила список найзаможніших громад за різними фінансовими показниками, в тому числі й завдяки надходженню військового ПДФО.

ZAXID.NET зібрав дані про надходження військового ПДФО у бюджети 10 найбагатших громад Львівщини від початку великої війни та проаналізував, як вони допомагали армії. І лише сільрада найбагатшої в області Солонківської громади проігнорувала закон «Про доступ до публічної інформації» і не відповіла на журналістський запит.

З таким самим запитом звернувся у сільраду і Святослав Літинський і також не отримав відповіді.

«Зробив я запит до сільради Солонки, як вони допомагають армії. Вони відомі тим, що до них перереєстровували військові частини зі Львова, щоб вони заробляли на ПДФО. Богдан Дубневич відмовився дати відповідь. Потім пробував, мабуть, згадуючи своє кримінальне минуле, наїхати на мене – спробував ображати мене у своєму відео. Суд встановив порушення закону», – повідомив 18 березня Святослав Літинський.

Позов розглядав Львівський окружний адміністративний суд, суддя Ірина Чаплик задовільнила позов позивача: «Визнати протиправною бездіяльність Солонківської сільської ради щодо ненадання інформації на запит. Зобов’язати повторно розглянути інформаційний запит і надати інформацію з урахуванням висновків суду».

Суд зобов’язав посадовців сільради дати відповідь на запит

Також Солонківська сільрада має компенсувати судові витрати та витрати на правову допомогу Літинському.

До слова, Солонківську сільраду підозрюють у переплаті 15 млн грн за військову форму. Підозрюваного у службовій недбалості інспектора юридичного відділу звільнили з посади, але залишили працювати у сільраді на іншій посаді.