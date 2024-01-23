Американська корпорація Apple сплатила до федерального бюджету Росії штраф у розмірі 1,1 млрд рублів (близько 470 млн грн), який був накладений російськими антимонопольними органами. Гроші надійшли до російського бюджету 19 січня, пише місцеве видання «Коммерсант» з посиланням на Федеральну антимонопольну службу (ФАС) Росії.

Як повідомляється, у липні 2022 року корпорацію звинуватили у дискримінаційних вимогах, які забороняли розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів у самих додатках про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати.

Apple також вимагала від розробників видаляти посилання на свої інтернет-ресурси та змінювати функціонал програми таким чином, щоб форма реєстрації не вела на зовнішні сайти.

Це перший випадок, коли американському технологічному гіганту присудили штраф за нібито відмову зберігати дані російських громадян на території Росії.

У жовтні 2023 року Apple офіційно дозволила російським розробникам вбудовувати у свої програми для iOS та iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. При цьому за покупки за допомогою сторонніх систем Apple стягуватиме комісію 27% при стандартній в 30%.

У лютому минулого року Apple вже виплачувала штраф у розмірі 906 млн рублів, призначений ФАС за зверненням російської «Лабораторії Касперського».