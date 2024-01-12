Світовий гігант з виробництва продуктів харчування та напоїв компанія PepsiCo заборонила згадувати війну в Україні у своїй рекламі. Про це 11 січня повідомила ініціатива B4Ukraine.

За даними ініціативи, PepsiCo забороняє згадки про війну навіть на ринку у самій Україні. Під час пошуку нового рекламного піар-агентства PepsiCo поставила умову: уникати в майбутніх рекламах і комунікаціях будь-яких згадок про війну, бойові дії, агресію, армію, особовий склад, ЗСУ, не говорити про підтримку України та ЗСУ.

Також у рекламі PepsiCo заборонені будь-які негативні посилання, що «створюють відчуття небезпеки». На думку аналітиків B4Ukraine, можливою причиною такої поведінки може бути те, що PepsiCo досі продовжує роботу в Росії.

PepsiCo працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів і близько 20 тис. працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ. Чистий прибуток PepsiCo в Росії минулого року зріс на 333%, до 525 млн доларів.

Зараз Pepsi Cola продається в РФ під брендом Evervess-Cola, хоча звичайну Pepsi, як і раніше, легко купити в російських супермаркетах завдяки так званому «паралельному імпорту».

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. Окрім того, що компанія працює в РФ, її продукцію було знайдено у харчових пайках російських солдатів.

В Україні PepsiCo володіє брендами Lay’s, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандора» тощо.