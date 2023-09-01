Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 1 вересня.

Як розповіли у НАЗК, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в Росії, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки.

Перша компанія, PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чіпси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у Росії

Компанія у перший рік повномасштабного вторгнення збільшила свої доходи Так, виторг ТОВ «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» за 2022 рік виросла до 2,59 млрд доларів (або 176,5 млрд рублів) зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до 525 млн доларів, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн доларів (або 8,29 млрд рублів).

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв «7Up» та «Mirinda» під брендами «Evervess» та «Frustyle» відновилося. У березні 2023 року, відновилося виробництво напою «Pepsi» під брендами «Evervess» (вищий ціновий сегмент) та «Любимый» (нижчий ціновий сегмент). Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою «российский подарок» на заміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів: чіпси, снеки та молочні продукти. За інформацією зі ЗМІ, чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

«На відсутність щирих намірів покидати російський ринок вказує також те, що на кар’єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій в Росії. Створюючи робочі місця іноземні компанії звільняють кремль від тягаря виплат по безробіттю та пов’язаних із цим соціальних проблем», – переконані в НАЗК.

Друга компанія, Mars, також виробляє харчові продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора 2,5 млрд доларів, створила понад 6 тис. робочих місць та має на території Росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії. Проте, фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ «Марс» за 2022 рік виросла до 2,45 млрд доларів (або 176,5 млрд рублів), чистий прибуток виріс на 59% до 377 млн доларів (або 27,2 млрд рублів), податків сплачено до бюджету РФ на понад 93 млн доларів (або 6,76 млрд руб.).

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ «Марс», як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

«Сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введенного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність Росії вести проти України», – йдеться у повідомленні НАЗК.