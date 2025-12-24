Максим Лозинський працює в Рівненській прокуратурі з 2015 року

Батько прокурора Рівненської окружної прокуратури Максима Лозинського купив земельну ділянку біля Рівного у понад 90 разів дешевше від ринкової вартості. Землю на 9,4 сотки вдалося купити за 19 440 грн при ринковій вартості 1,9 млн грн (45 тис. доларів). Про це 24 грудня повідомило видання «Четверта влада».

Власником землі біля елітного котеджного масиву «Тихий» (Обарівська сільрада) став Ярослав Лозинський. Згідно з договором, землю придбали менше ніж за 500 доларів, попри те, що за даними з порталів нерухомості вартість аналогічної ділянки коштує близько 45 тис. доларів (1,9 млн грн за курсом НБУ).

Продавцем земельної ділянки виступило ТОВ «Ріелті Груп РВ». Засновниками цієї фірми є люди, пов’язані з ТОВ АН «Лендгруп». За даними журналістів, ця група входить до орбіти місцевого забудовника та кума в.о. міського голови Рівного Романа Куриса та ексзаступника начальника УСБУ в Рівненській області Олега Назарука. Як зазначається, раніше вищезгадані фірми згадувалися у розслідуваннях про земельні схеми за сприяння Держгеокадастру.

Директорка ТОВ «Ріелті Груп РВ», Оксана Вавулич, пояснити вартість продажу землі за 1% від вартості не змогла. Натомість юристи зазначають, що така угода може свідчити про ухилення забудовника від податків, які платяться від суми продажу, або ж про приховану неправомірну вигоду для родини прокурора. Прокурор Максим Лозинський заявив, що на купівлю земельної ділянки батька не впливав, а знайомство із продавцем заперечив.

Також родина прокурора почала перепродувати американські автомобілі, що має ознаки незареєстрованого підприємництва. Така діяльність, на думку експертів, може свідчити про підприємницьку діяльність, яка має бути відповідно зареєстрована.

«У березні прокурор Лозинський купив биту Tesla Model 3 AWD (2022 р.в.) за 549 тис. грн (~$13,26 тис), а вже у вересні продав її за 933 тис. грн (~$22,6 тис). Чистий «навар» склав майже 400 тис. грн. У вересні теща прокурора Тетяна Магола придбала Tesla Model Y за $14,6 тис, а зараз це авто виставлено на продаж за $30 тис. В оголошенні вказано телефон, за яким відповідає дружина прокурора, хоча профіль продавця – чоловічий», – зазначають журналісти.

Максим Лозинський працює в Рівненській місцевій прокуратурі з 2015 року. У 2022 році він отримав службову квартиру в Рівному. Згодом його тесть купив у цьому ж будинку нежитлове приміщення (кумору). До 2024 року включно прокурор декларував квартиру, аж поки у грудні його дружина не подарувала її своєму батькові, завдяки чому прокурор залишився офіційно «безхатченком» із правом на службове житло.

Максим Лозинський був прокурором у справі колишнього начальника Рівненського ШЕУ Віктора Климука. Останнього підозрювали в розтраті майна і фальсифікації документів, але згодом перекваліфікували підозру на легший злочин – службову недбалість. Таким чином, Климук уникнув кримінальної відповідальності.

Також повідомляється, що у 2018 році він здійснював процесуальне керівництво у кримінальній справі стосовно колишнього голови ДАБІ Ігоря Мічуди, яка стосувалася знищення результатів перевірки під час будівництва. Тоді прокурор зазначав, що доказової бази недостатньо для встановлення складу злочину.