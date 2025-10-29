Роман Шлярп працює на посаді першого заступника голови Дрогобицької РДА з 2024 року

Поліцейські оголосили підозру першому заступнику голови Дрогобицької РДА на Львівщині, колишньому поліцейському Романові Шлярпу. Його підозрюють в організації шахрайства та використанні підроблених документів для незаконного заволодіння земельною ділянкою біля Східниці.

Як повідомили у середу, 29 жовтня, у прокуратурі Львівщини, посадовець Дрогобицької РДА організував незаконне вибуття з власності громади земельної ділянки біля Східниці. Для цього він залучив свого знайомого дрогобичанина як виконавця злочину. Той за грошову винагороду виконував вказівки організатора, щоб незаконно одержати земельну ділянку.

«Так, у 2021 році посадовець отримав підроблене рішення сільради та на його підставі виготовив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки виконавцеві. Йдеться про землю сільськогосподарського призначення площею 0,65 га у с. Новий Кропивник Дрогобицького району», –сказано в повідомленні прокуратури.

Далі дрогобичанин на виконання домовленостей незаконно оформив за собою право власності на цю ділянку. У результаті збитки, завдані Східницькій селищній раді, оцінили у понад 700 тис. грн.

У Дрогобичі затримали першого заступника голови РДА

Посадовця Дрогобицької РДА затримали за підозрою в організації шахрайства та використанні завідомо підробленого документу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, підозру отримав перший заступник голови Дрогобицької РДА 39-річний Роман Шлярп. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Співучаснику злочину раніше повідомили про підозру за фактом шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та використання підроблених документів (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 ККУ).

Роман Шлярп раніше працював в поліції на різних посадах, зокрема, в підрозділах служби боротьби з економічною злочинністю Дрогобицького відділу поліції та секторі запобігання корупції поліції Львівщини.