Володимир Кудрицький керував Укренерго у 2020-2024 роках

Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині ексглаву «Укренерго» Володимира Кудрицького за підозрою у заволодінні коштами державного підприємства спільно з бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Про затримання Володимира Кудрицького у вівторок, 28 жовтня, повідомили низка ЗМІ. Згодом цю інформацію також підтвердило ДБР.

За даними ДБР, організував схему львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якого раніше викрили у закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн. Зараз Гринкевича та Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства НЕК «Укренерго».

За версією слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Володимир Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії.

«На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання», – сказано у повідомленні ДБР.

Слідство також виявило підробку документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. А фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

Володимира Кудрицького затримали у справі про шахрайство в особливо великих розмірах

Ігорю Гринкевичу повідомили додаткові підозри в шахрайстві, підробці документів та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, а Володимиру Кудрицькому – у шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідчі готують клопотання до суду про обрання Кудрицькому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Володимира Кудрицького звільнили з посади очільника НЕК «Укренерго» у вересні 2024 року. 21 жовтня 2025 року стало відомо про обшуки в нього. Сам експосадовець, коментуючи обшуки, назвав ситуацію абсурдною та такою, що має політичний підтекст.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич вже є фігурантом справ щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад 1 млрд грн, а також спроби підкупу посадовця ДБР. Його затримали у січні 2024 року.