Володимир Кудрицький очолював компанію з 2020 року

Наглядова рада за результатом голосування звільнила голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького з посади. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили народний депутат Ярослав Железняк та «Суспільне» із посиланням на джерело, ознайомлене з результатами голосування та низка українських медіа.

За даними журналістів, за звільнення посадовця проголосували троє державних та один незалежний член наглядової ради. Серед державних – колишній виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Бойко, Юрій Токарський та Олександр Баранюк. Незалежним членом виступив Роман Піонковські – колишній президент інвестиційного підрозділу європейського оператора передачі електроенергії PSE Inwestycje.

Двоє незалежних членів наглядової ради, Даніель Доббені та Педер Андреасен виступили проти звільнення Кудрицького з посади. Зауважимо, одне місце у наглядовій раді є вакантним після того, як у квітні 2022 року Міненерго припинило повноваження ще одного незалежного члена ради Деяна Остоїча.

Останній день роботи Володимира Кудрицького на посаді голови «Укренерго» буде 4 вересня, повідомили журналісти. Його замінить заступник голови компанії, Олексій Брехт.

«За нашою інформацією, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, сам Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення», – повідомило «Суспільне».

За даними Forbes, причиною звільнення Володимира Кудрицького назвали незавершені захисні конструкції навколо підстанцій Укренерго, що після масованого російського обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв із постачанням електрики. Нагадаємо, раніше «Укренерго» повідомило про завершення частини робіт із захисту енергооб’єктів від ворожих дронів. Захисні споруди звели на 41 об’єкті компанії. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими. 27 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що більшість захисних споруд навколо енергооб’єктів вже звели.

Ярослав Железняк також заявив, що на звільнення посадовця міг вплинути Герман Галущенко. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, звільнення Кудрицького є безпідставним, адже компанія ефективно працювала та відновлювала енергію після масованих обстрілів росіян.

Зазначимо, на момент публікації у пресслужбі «Укренерго» не прокоментували звільнення Кудрицького. Сам посадовець також не відреагував на своє звільнення.

Що відомо про Володимира Кудрицького

38-річний підприємець очолив «Укренерго» у серпні 2020 року – до того він працював у компанії Grant Thornton Ukraine, керував аудиторськими проєктами, з 2015 по 2019 – працював директором з розвитку ПАТ «Укртранснафта». У вересні 2019 року обійняв посаду першого заступника тогочасного голови правління «Укренерго» Всеволода Ковальчука. Вже у 2021 році Кудрицького намагався звільнити міністр енергетики Герман Галущенко, що призвело до конфлікту між посадовцями.

У липні 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити досудове розслідування проти Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. В Єдиному держреєстрі судових вироків йдеться про те, що анонімний адвокат подав до суду скаргу на НАБУ, оскільки те не зареєструвало заяву на імовірний злочин, пов’язаний з Володимиром Кудрицьким. Зокрема, у документі йдеться про правопорушення, які стосуються зловживання владою та службовим становищем.

Строк контракту Володимира Кудрицького на перебування головою «Укренерго» мав спливати у серпні 2025 року.