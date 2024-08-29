Кількість отриманих трансформаторів значно перевищує кількість втраченого обладнання внаслідок російських обстрілів

Україна отримала від західних донорів «гігантський» запас енергообладнання, повідомив в опублікованому 29 серпня інтерв’ю ВВС News Україна голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, обсяг отриманих трансформаторів та іншого обладнання значно більший від потенційної шкоди, яку може завдати Росія обстрілами.

В інтерв’ю, яке Кудрицький дав ще до наймасштабнішого російського обстрілу 26 серпня, який змусив Україну перейти на екстрені графіки відключення, він повідомив, що за допомогою західних донорів Україна отримала великий запас обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про трансформатори, які регулярно атакують окупанти.

«Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак», – заявив Володимир Кудрицький.

Він додав, що «Укренерго» має інженерний захист на власних об’єктах. За словами голови компанії, захисні споруди можуть витримати пряме влучання дронів-камікадзе.

Раніше, 19 серпня, «Укренерго» повідомило про завершення частини робіт із захисту енергооб’єктів від ворожих дронів. Захисні споруди звели на 41 об’єкті компанії. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

Нагадаємо, 27 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про зведення захисних споруд на енергетичних об’єктах. Вони поділені на три умовні рівні:

закриття габіонами (сітками) від непрямого ураження;

монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та іншого обладнання для захисту від дронів;

експериментальний та масштабний рівень захисту, над яким продовжують роботу.

Для зведення третього рівня захисту енергооб’єктів Україна потребує 188 млрд грн – втім наразі країна не може виділити їх з бюджетних коштів, а західні партнери не готові надати таку суму.