Захист енергооб'єктів в Україні планують забезпечувати у три етапи

Під час масованої комбінованої атаки 26 серпня російські окупанти вперше випустили по українських енергетичних розподільчих підстанціях касетні ракети. Попри це, захисні споруди поблизу енергетичних об’єктів не дозволили втратити велику кількість обладнання, повідомив під час брифінгу 27 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ударів ракетами раніше не було, бо це економічно для ворога було недоцільно. Вчора відбулися перші атаки ракетами — але це були ракети з касетними боєприпасами, не „кинджали“, — якими атакували наші розподільчі підстанції», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, більшість захисних споруд навколо енергооб’єктів вже звели, тож вдалося мінімізувати втрати обладнання внаслідок російського обстрілу. Шмигаль уточнив, що попри десятки запущених росіянами ракет, Україна втратила «дуже невелику» кількість обладнання.

Денис Шмигаль пояснив, що захисні споруди поблизу енергооб’єктів в Україні поділені на три умовні рівні:

закриття габіонами (сітками) від непрямого ураження;

монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та іншого обладнання для захисту від дронів;

експериментальний та масштабний рівень захисту, над яким продовжують роботу.

За словами прем’єр-міністра, проєкти щодо третього рівня захисту за планами мають розмір трьох футбольних полів. Утім, вартість таких проєктів є дуже великою, а економічна доцільність, за словами Шмигаля, – незрозумілою. Прем’єр-міністр уточнив, що для шістьох подібних об’єктів потрібно 188 млрд грн – Україна не може дозволити собі виділити їх з держбюджету, а іноземні партнери не готові надати таку суму.

Нагадаємо, напередодні, 26 серпня, російські окупанти здійснили наймасовішу атаку на українські об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення.

З 27 серпня у країні вже запровадили планові графіки відключень для областей. Зауважимо, що ще 23 серпня «Укренерго» анонсувало відновлення експорту електроенергії за кордон через отримання профіциту в мережі та ремонт одного з блоків АЕС. Продаж електроенергії мав початися 25 серпня.

Раніше, 19 серпня, «Укренерго» повідомило про завершення частини робіт із захисту енергооб’єктів від ворожих дронів. Захисні споруди звели на 41 об’єкті компанії. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.