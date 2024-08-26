Росіяни обстріляли низку українських енергооб'єктів, що вплинуло на роботу українсько-молдовської мережі

На тлі масованої комбінованої атаки Росії на Україну відбулися перебої в енергосистемі Молдови. Про це повідомили у пресслужбі державного енергетичного підприємства Moldelectrica у понеділок, 26 серпня.

«Moldelectrica оголошує про перебої в електросистемі об'єднаного блоку “Україна – Молдова” після атак на критичну українську інфраструктуру», – повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що відключення електроенергії зафіксували впродовж однієї години – з 08:00 по 09:00. Зауважимо, саме тоді у низці областей України пролунали вибухи.

У пресслужбі молдовської компанії повідомили, що українські диспетчери переконфігурували схему електропостачання, щоб запобігти неконтрольованим відключенням. Наразі молдовські споживачі отримують електроенергію з місцевої генерації.

Наразі ризику знеструмлення споживачів у Молдові немає.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку, застосувавши стратегічну авіацію та ударні безпілотники. Основною ціллю окупантів стали енергетичні об’єкти, проте постраждали також і цивільні. Президент Володимир Зеленський назвав російську атаку найбільшою з початку повномасштабного вторгнення – росіяни застосували понад сотню ракет різних типів та приблизно 100 БпЛА.

Через обстріли в Україні запровадили екстрені відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація після російського обстрілу залишається складною.