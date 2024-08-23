Енергоблоки Хмельницької АЕС

У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії за кордон. Це зумовлено зниженням температури та ремонтом одного з українських енергоблоків, який забезпечив профіцит електроенергії, повідомили у п’ятницю, 23 серпня, у пресслужбі «Укренерго».

У компанії повідомили, що на ранок п’ятниці через зниження температури на території України суттєво знизилося споживання. Також з планового ремонту вивели енергоблок однієї з українських АЕС. Ці фактори спричинили профіцит потужності в мережі, який треба врегульовувати задля уникнення аварій.

«Способів подолання профіциту може бути два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій; відновлення експорту електроенергії в денні години. Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

У пресслужбі компанії зазначили, що в суботу, 24 серпня, проведуть аукціон на доступ до міждержавних перетинів. Аукціон стосуватиметься комунікацій у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови, і дозволить уникнути обмежень та аварій на українських станціях.

Куди Україна експортуватиме електроенергію з 25 серпня

«Укренерго» підкреслило, що експорт здійснюватимуть виключно у період профіциту, коли сонячні електростанції будуть активно працювати. Коли в Україні збільшуватиметься споживання, а потужності в енергосистемі буде недостатньо, експортувати електроенергію не будуть.

У міністерстві енергетики уточнили, що атомний енергоблок на одній з АЕС вдалося вивести з ремонту достроково. Блок додасть 1000 МВт потужності.

Нагадаємо, на початку серпня НАЕК «Енергоатом» оголосив про плановий ремонт на двох блоках атомних електростанції України. До листопада усі роботи мають бути завершені, після чого Україна розпочне зиму з повноцінно функціональними дев'ятьма блоками, що дають генерацію у 7,8 гігавата. Водночас термін виконання ремонту блоку АЕС вдалося скоротити більш ніж на 40 днів.

Крім того, 17 липня в Україні достроково завершили ремонт енергоблока на одній із АЕС, що дозволило посилити вітчизняну енергосистему на 1000 МВт (1 ГВт) потужності.