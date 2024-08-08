До листопада усі роботи з ремонту енергоблоків мають бути завершені

До початку опалювального сезону НАЕК «Енергоатом» планує провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на виконувача обов'язків голови правління «Енергоатому» Петра Котіна.

Як повідомляється, до листопада усі роботи мають бути завершені, після чого Україна розпочне зиму з повноцінно функціональними дев'ятьма блоками, що дають генерацію у 7,8 гігаватт.

Як стверджує Котін, «Енергоатому» вдалося скоротити термін виконання ремонту блоків більш ніж на 40 днів. Це дозволятиме виводити їх на менший час і менше вдаватися до планових відключень. Ремонт ще одного енергоблоку, найімовірніше, перенесуть на 2025 рік.

Додамо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків. Зараз 9 блоків розташовані на підконтрольній Україні території, ще 6 – на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Наразі всі атомні енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

17 липня в Україні достроково завершили ремонт енергоблока на одній із АЕС, що дозволило посилити вітчизняну енергосистему на 1000 МВт (1 ГВт) потужності.