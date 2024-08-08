«Енергоатом» перед зимою виведе на ремонт ще два блоки АЕС
Під час опалювального сезону працюватимуть усі атомні потужності
До початку опалювального сезону НАЕК «Енергоатом» планує провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на виконувача обов'язків голови правління «Енергоатому» Петра Котіна.
Як повідомляється, до листопада усі роботи мають бути завершені, після чого Україна розпочне зиму з повноцінно функціональними дев'ятьма блоками, що дають генерацію у 7,8 гігаватт.
Як стверджує Котін, «Енергоатому» вдалося скоротити термін виконання ремонту блоків більш ніж на 40 днів. Це дозволятиме виводити їх на менший час і менше вдаватися до планових відключень. Ремонт ще одного енергоблоку, найімовірніше, перенесуть на 2025 рік.
Додамо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків. Зараз 9 блоків розташовані на підконтрольній Україні території, ще 6 – на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Наразі всі атомні енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.
17 липня в Україні достроково завершили ремонт енергоблока на одній із АЕС, що дозволило посилити вітчизняну енергосистему на 1000 МВт (1 ГВт) потужності.