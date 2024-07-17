Улітку в Україні половина енергоблоків працювали, а інша половина – ремонтувались

НАЕК «Енергоатом» достроково приєднала до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Підключений енергоблок додасть до вітчизняної енергосистеми 1000 МВт (1 ГВт) потужності, повідомили пресслужби Міністерства енергетики та НАЕК «Енергоатом» у середу, 17 липня.

У відомстві зазначили, що повернення енергоблока у штатний режим значно вплине на стабільність енергосистеми в складний період.

«Атомна генерація – основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більш ніж половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, попри дуже складну ситуацію, у нас є світло», – ідеться у повідомленні.

Наразі всі інші атомні енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі, зазначили в «Енергоатомі».

Додамо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків. Зараз 9 блоків розташовані на підконтрольній Україні території, ще 6 – на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Раніше член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що поліпшення ситуації в українській енергосистемі та помʼякшення графіків відключення ймовірні уже наприкінці липня. До того часу енергетики повинні закінчити ремонт енергообладнання. Окрім того, у цей час традиційно зменшиться сезонне навантаження на систему через спеку.