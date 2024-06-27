Збільшення тарифу на світло зменшило вартість послуги з фінансування пільгової ціни на електроенергію

Збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить стабілізувати ситуацію на енергоринку шляхом зменшення навантаження з державного «Енергоатому». Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у четвер, 27 червня, повідомляє «РБК-Україна».

Як стверджує міністр, відповідне збільшення тарифу на світло зменшило вартість послуги з фінансування пільгової ціни на електроенергію для населення державним «Енергоатомом» та «Укргідроенерго». Такий крок був необхідним, оскільки українські ГЕС зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

«Ця послуга розподілена таким чином, що ключове навантаження, а в певні періоди це 90%, покладається на «Енергоатом», тобто «Укргідроенерго» буде мати додатковий ресурс для відновлення», – наголосив посадовець.

Натомість зменшення фінансування пільгового тарифу на світло дає змогу стабілізувати ринок електроенергії і спрямувати додаткові гроші на відновлення енергетики.

«Відповідно, якщо послуга була більше 150 млрд грн по року, то з урахуванням того, що це пів року по факту у нас, трохи більше, то ця послуга буде зменшена до близько 120 млрд грн. Але це все одно 120 млрд грн, які дві державні компанії будуть нести для того, щоб тариф був такий, який є – неринковий», – наголосив Галущенко.

Зрештою, навантаження просто було зменшено до тої мінімальної межі, яка дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми.

Додамо, що раніше Міненерго заявило, що запроваджений з 1 червня в Україні тариф на електроенергію, який для населення зріс на 60% і становить тепер 4,32 грн/кВт-год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. У Міненерго кажуть, що ринкова вартість тарифу має бути понад 7,5 грн/кВт-год.