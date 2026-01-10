З палаючої квартири надзвичайники врятували господаря квартири.

У п’ятницю ввечері, 9 січня, в п’ятиповерховому будинку на Левандівці вибухнула газова колонка. Внаслідок вибуху виникла пожежа, двоє чоловіків постраждали.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, повідомлення про вибух у квартирі на 4-му поверсі на вул. Сірка, 21 рятувальники отримали близько 21:55. На момент приїзду з вікон квартири вибивалося масштабне полум’я. Вогонь охопив площу приблизно 40 квадратних метрів.

Відео ДСНС

Під час гасіння пожежі вдалося врятувати господаря квартири, якого передали медикам, та чоловіка із сусідньої квартири.

Пожежу вдалося ліквідувати близько 22:20. Ймовірну причину вибуху називають газову колонку. Наразі обставини інциденту встановлюють відповідні служби.