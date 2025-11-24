Ввечері 24 листопада у Львові виникла пожежа у девʼятиповерхівці на вул. Єрошенка, 20А. Займання виникло у підвальному приміщенні. Внаслідок пожежі вийшла з ладу електрощитова, яка живила девʼятиповерховий будинок на два підʼїзди, а також нежитлові комерційні приміщення. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Щитова ремонту не підлягає, потрібна повна заміна. На місці вже працює міська аварійна, ліквідовує залишки пожежі, і після того одразу почне ремонт та встановлення нового обладнання та щитової», – зазначив посадовець.

Щитова ремонту не підлягає (фото Андрія Москаленка)

Про причини займання обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, на вул. Єрошенка, 20 розташований гуртожиток Вищого професійного училища №29. Від 2012 року він є у комунальній власності міста.