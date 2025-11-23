Ввечері в суботу, 22 листопада, в місті Турка на Львівщина сталась пожежа в літній кухні, унаслідок якої загинув чоловік 1971 року народження. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області та департамент з питань цивільного захисту населення ЛОВА.

Повідомлення про пожежу в одноповерховій дерев’яній літній кухні з мансардою, прибудованій до двоповерхового житлового будинку, надійшло до рятувальників близько 17:30.

На момент їхнього прибуття вогонь охопив дах літньої кухні та частково поширився на покрівлю сусідньої будівлі. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Пожежу загасили близько 19:16, від повного знищення вдалося врятувати обидві будівлі.

За даними департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, пожежа в Турці сталась на вул. Майдан Шевченка. Загиблий – 54-річний місцевий мешканець.

Загалом впродовж доби на території області зареєстровано вісім пожеж. Під час ліквідації вогню надзвичайники врятували сім будівель та один автомобіль.