Під час пожежі ніхто не постраждав

У селі Стрілецький Кут Мамаївської громади вночі 18 листопада згоріла будівля сільської ради. На місці пожежі працювали три державні пожежно-рятувальні частини. До гасіння загоряння також долучили і місцеві пожежні команди сіл Стрілецький Кут та Драчинці.

Про пожежу в адміністративній будівлі в селі Стрілецький Кут Мамаївської територіальної громади повідомили очевидці і місцеві селяни. На місце виїхали рятувальники і розгорнули оперативний штаб ДСНС, оскільки пожежа охопила площу будівлі майже 200 м2, повідомили в ДСНС Буковини.

Коли рятувальники розпочинали гасіння пожежі, то вогонь розповсюдився на горищі і покрівлі будинку. Працівники ДСНС оперативно ліквідували загоряння і не допустили подальшого поширення вогню.

Після огляду місця пожежі встановили, що полум'я знищило перекриття, покриття та одне з приміщень будівлі, пошкоджено техніку та майно. Постраждалих та загиблих на пожежі немає. Наразі фахівці з ДСНС та поліцейські встановлюють збитки та причину пожежі в сільській раді.