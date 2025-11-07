За спалені контейнери він заплатив 21 тис. грн

Чернівецький районний суд визнав винним і засудив до трьох років ув’язнення чоловіка, який підпалив сміттєві контейнери підприємства «Укрвторресурси-Буковина». Однак через те, що чернівчанин щиро розкаявся і відшкодував завдані збитки, покарання змінили на рік іспитового терміну.

У вироку Чернівецького районного суду від 4 листопада зазначено, що чоловік влітку перевернув три сміттєві баки, а потім поклав у них поліетиленову плівку та підпалив її сірниками. Інцидент трапився 16 серпня 2025 року на вул. Василя Шлея. Суд встановив, що такими діями обвинувачений Сергій Ломницький завдав шкоди ТОВ «Укрвторресурси-Буковина» на 21 тис. грн.

Вусуді оприлюднили відео- та фотодокази підпалу

У суд Сергій Ломницький не з’явився, але надіслав заяву, що свою провину визнав повністю та повністю відшкодував завдані підприємству збитки. Водночас у вироку немає інформації про те, чи пояснив чоловік свої дії.

Суддя Аліна Федіна врахувала, що чернівчанин офіційно не працює, визнав свою провину й відшкодував збитки. Суд призначив покарання – три роки позбавлення волі, однак замінив його на полегшене – рік іспитового строку. На вирок можна подати апеляцію.