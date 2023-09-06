Біля кожної установи поставили по 4 контейнери різного кольору

У закладах дошкільної та загальної середньої освіти Чернівці запровадили роздільний збір сміття. Біля кожної школи і садочка встановили по чотири контейнери, щоб учні і дошкільнята навчалися сортувати відходи. Кошти на закупівлю виділили з міського бюджету.

В управлінні освіти Чернівецької міської ради ZAXID.NET розповіли, що контейнери встановили у приміщеннях усіх загальноосвітніх закладів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. У кожній установі є по чотири окремі контейнери для пластику, скла, металу й паперу. Про те, як сортувати сміття, дітям розповідатимуть вчителі на уроках.

Водночас на територіях шкіл і дитсадків також мають організувати вуличний збір відходів. За це відповідають підприємства, які мають відповідний договір із Департаментом транспорту, зазначила у коментарі «Суспільному» керівниця міського управління освіти Ірина Ткачук.

Школи та садочки встановили контейнери для сортування сміття за кошти, які виділили з міського бюджету на утримання установ. Скільки витратили грошей на урни, в управлінні освіти пообіцяли ZAXID.NET уточнити згодом. Загалом в Чернівцях є 45 комунальних і 4 приватних шкіл, 50 дитячих садочків.