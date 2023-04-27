На території Вільшанського водосховища створили ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»

Волонтери з різних куточків України вивезли понад три тонни пластику, скла та змішаного сміття з берегів Вільшанського водосховища на Закарпатті. З усього зібраного протягом дня сміття понад 2,5 тонни пластику і скла відправили на переробку. Громадська організація Chysto.de з Мукачева організовує екопікнік на водосховищі вже увісімнадцяте. Цього разу на берег Закарпатського моря підтримати волонтерів приїхав оркестр 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Як повідомили ZAXID.NET у громадській організації Chysto.de, у вісімнадцятому екопікніку взяли участь загалом близько 300 волонтерів та гостей. У перший день учасники заходу вже традиційно прибирали сміття на березі Вільшанського водосховища. Під час прибирання все сміття сортується і більшість пластику та скла волонтери вивозять на переробку, менша частина потрапляє на полігон. На 18-й екопікнік на Закарпаття приїхали волонтери з Ужгорода, Мукачева, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Кам’янець-Подільського та багатьох інших міст західних областей, а також з Миколаєва, Дніпра, Харкова, Одеси, Маріуполя, Харкова та Старобільська.

Цього разу за день прибирання на березі волонтери зібрали тонну пластику, майже 1,8 тонни скла, яке поїхало на переробку. 150 мішків з тим, що вже неможливо переробити, вивезли на полігон твердих побутових відходів.

На берег Закарпатського моря підтримати волонтерів приїхав оркестр 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, в якій розвідником служив один із засновників руху Chysto.de Роман Жук. 34-річний Роман котрий загинув у бою на Запоріжжі в травні 2022 року.

Фото Владислави Мазур

Другий день екопікніка волонтери провели у Долині нарцисів: облаштовували загати для того, щоб територія була зволожена та більш сприятлива для подальшого проростання квітів. Під керівництвом науковців Карпатського біосферного заповідника та експертів «Дунайсько-Карпатської програми» волонтери очистили вологі луки після зрізання кущів на площі близько 20 га, зробили загати на меліоративних каналах, а також підготували десятки в’язок із попередньо зрізаних гілок, що також будуть використані для будівництва загат.

«Ці роботи покликані затримати у повноводний період якомога більше води, щоб підтримати луки із нарцисом вузьколистим у посушливий період. Це допоможе відновити водний режим найбільш цінних ділянок Долини, а отже, зберегти унікальні угрупування з домінуванням нарциса вузьколистого та близько 20 інших видів рослин Червоної Книги України, що також зростають на цій території та потребують високого рівня зволоженості», – пояснили у «Дунайсько-Карпатській програмі».

Зазначимо, громадську ініціативу Chysto.de заснувало подружжя Романа та Лєни Жуків з Мукачева у 2020 році. Разом вони створили рух, метою якого є очистити Вільшанське водосховище від сміття, залучити до ідеї сортування якомога більше місцевих мешканців та зберегти природню красу цієї місцини. «Прибери Карпати, як у себе біля хати», – закликають еко-активісти.

Додамо, силами громадської ініціативи Chysto.de за підтримки природоохоронних організацій, у грудні 2022 року на території Вільшанського водосховища створили ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря». Це саме ті території, які вже протягом двох років прибирають волонтери з різних куточків України, та яка примикає до нацпарку «Синевир». Тема охорони цих ділянок активно обговорювалася громадськістю через новини про можливу забудову берегів водосховища. Рішення про створення заказника, після звернень природоохоронців, прийняли депутати Закарпатської обласної ради.