Звернення про створення заказника на території Вільшанського водосховища волонтери подали у листопаді 2022 року

На території Вільшанського водосховища на Закарпатті створили ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря». Йдеться про територію, яку вже протягом двох років прибирають волонтери з різних куточків України, та яка примикає до нацпарку «Синевир». Тема охорони цих ділянок активно обговорювалася громадськістю через новини про можливу забудову берегів водосховища. Рішення про створення заказника, після звернень природоохоронців, прийняли депутати Закарпатської обласної ради на сесії у четвер, 15 грудня.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської облради, за створення нового об’єкту природо-заповідного фонду проголосували 52 із 54 присутніх на сесії депутатів. Відтак до території ландшафтного заказника «Берег Закарпатського моря» увійшло понад 90,6 га території, що примикає до Вільшанського водосховища. Користувачем ділянок є Хустське лісове дослідне господарство.

«Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення – ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря» на площі 90,6662 га, без вилучення площі від землекористувача – ДП «Хустське лісове дослідне господарство». Рекомендувати обласній державній адміністрації провести заходи з метою збереження об’єкта природно-заповідного фонду відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства», – зазначається у рішенні Закарпатської облради.

Зазначимо, раніше з проханням створити на території Вільшанського водосховища заказник до Закарпатської ОВА звернулася громадська організація Chysto.de, яка вже два роки займається прибиранням берегів водосховища. Волонтери організовують екопікніки, що об’єднують сотні небайдужих із різних куточків України, прибирають мотлох, що збирається на берегах, та вивозять сотні тонн посортованого сміття на переробку.

Обґрунтування для створення ландшафтного заказника «Берег Закарпатського моря» готували науковці із Української природоохоронної групи. Разом із Chysto.de у листопаді 2022 року вони подали до Закарпатської ОВА клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення. За проектом Української природоохоронної групи, до заказника увійде не лише берег водосховища, а й дрібні галявини з цінною рослинністю у межах нацпарку «Синевир», які раніше в його склад не входили.

«Надавши охоронний статус цим місцям, удасться створити безшовну природоохоронну зону та умови для свідомого екотуризму. Гості заказника зможуть познайомитися з дивовижною красою цього місця, його історією, рослинним та тваринним світом, поважаючи та не порушуючи їх спокій», – зазначили в Українській природоохоронній групі.

Додамо, засновниками проекту Chysto.de є подружжя з Мукачева – Роман і Лєна Жук. Ініціативу з прибирання Вільшанського водосховища підтримали сотні волонтерів, які щомісяця протягом двох років приїжджали прибирати берег від сміття. Роман Жук загинув на російсько-українській війні у травні 2022 року. Зараз волонтери Chysto.de продовжують працювати над збереженням території водосховища від забудови та продовжать прибирання берегів після зими.