Прощання із Романом Жуком відбудеться у Мукачеві 31 травня

У боях на російсько-українській війні загинув фотограф, екоактивіст, співзасновник проекту Chysto.de із Мукачева 34-річний Роман Жук. У військового-добровольця залишилася дружина та двоє маленьких синів.

Як повідомила дружина загиблого Романа Жука Олена, прощання із бійцем відбудеться у вівторок, 31 травня, о 15:00 у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Ярослава Мудрого, 21.

Дружина просить одягати на прощання з Романом Жуком білий одяг, вишиванки та приносити живі квіти без чорних стрічок

«Що вдягнути? – білий одяг, вишиванку і щиру усмішку. Що принести? – тільки живі квіти і без чорних стрічок: тюльпани (або їх цибулинки), ромашки. Кого взяти з собою? – найдобріших людей, найщиріших друзів та діток, щоб допомогти нашим діткам впоратись з емоціями», – зазначила Олена Жук у Facebook.

Роман Жук був фотографом, відеографом, співзасновником відомого на Закарпатті волонтерського руху Chysto.de, систематично організовував масові прибирання засміченого Вільшанського водосховища, благодійні екологічні акції, екскурсії та екопікніки.