Володимир Рубець працював у Закарпатському гідрометцентрі з 2014 року

На російсько-українській війні загинув 33-річний працівник Закарпатського гідрометеорологічного центру Володимир Рубець. У військового залишився дворічний син, дружина, батьки та сестра.

Про загибель Володимира Рубця у четвер, 14 квітня, повідомив керівник Закарпатського гідрометеорологічного центру Василь Манівчук. За його словами, працівник гідрометцентру загинув на війні з Росією ще 31 березня.

«Колектив Закарпатського ЦГМ глибоко сумує та співчуває рідним та близьким загинувшого на передових рубежах війни з Росією – Рубця Володимира Володимировича, гідролога ІІ категорії Закарпатської воднобалансової станції. Володимир Володимирович пропрацював з нами пліч опліч з 2014 року, несучи на собі тягар відповідальності за підтримку та розвиток гідрологічного моніторингу Закарпатської воднобалансової станції», – зазначається у повідомленні Закарпатського гідрометеорологічного центру.

Володимир Рубець воював на передовій, про обставини його загибелі наразі не повідомляють, проте відомо, що тіло солдата зараз знаходиться в зоні активних бойових дій, на території Запорізької області, доставити його на Закарпаття наразі немає можливості.