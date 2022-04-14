Також внаслідок обстрілів пошкоджено помешкання та автомобілі

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу внаслідок обстрілу Харкова загинули троє мирних мешканців.

«13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки у Немишлянському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено. Також внаслідок обстрілів пошкоджено помешкання та автомобілі», – повідомили у четвер, 14 квітня, в Офісі Генпрокурора.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранення отримали десять осіб.

Він зазначив, що вчора російські війська продовжували обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури.

За його словами, по області складним залишається Ізюмський напрямок.

«Триває евакуація з Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує гуманітарних коридорів», – повідомив Синєгубов.

Також він закликав мешканців не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 12 квітня на Харківщині росіяни вбили сімох мирних жителів.

Загальна кількість жертв російського вторгнення від 24 лютого невідома, однак за попередніми підрахунками, вона перевищує 20 тис. людей. Зокрема, вже відомо про загибель десятків тисяч людей у Маріуполі.